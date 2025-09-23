Boğazlıyan ilçesinde görev yapan timler, sürücü ve yolcuların güvenliğini sağlamak amacıyla trafik denetimlerine devam ediyor. Jandarma ekipleri, özellikle motosiklet kullanıcılarına yönelik kask kullanımı, hız limitleri, yaya geçitlerine dikkat ve trafik kurallarına uyum konularında bilgilendirme yapıyor.

Denetimler sırasında sürücülere ve yolculara trafik güvenliği ile ilgili broşür ve bilgilendirme materyalleri dağıtılıyor. Ayrıca, ekipler öğrenci ve vatandaşlara yönelik seminerler düzenleyerek trafik kurallarının önemi ve güvenli sürüş teknikleri hakkında farkındalık oluşturuyor.

Yetkililer, bu çalışmaların kazaların önlenmesine ve trafik disiplininin artırılmasına önemli katkı sağladığını belirtti.