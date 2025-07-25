Yozgat İl Özel İdaresi tarafından Boğazlıyan’a bağlı Devecipınar köyünde yürütülen içme suyu terfi hattı çalışmaları tamamlandı.

2025 yılı yatırım programı kapsamında hayata geçirilen proje çerçevesinde, köyde 3 kilometrelik içme suyu terfi hattı döşenerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

Yozgat İl Özel İdaresi yetkilileri, altyapı çalışmalarının kırsal yaşam kalitesini artırmaya yönelik aralıksız sürdürüldüğünü belirterek, projenin bölge halkının su ihtiyacını karşılamada önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ilimize kazandırılan bu hizmetlerde katkı sunan başta Valimiz olmak üzere, milletvekillerimize ve emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyoruz” denildi.