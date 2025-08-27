Boğazlıyan’a bağlı Sırçalı kasabasında, belediye ekipleri tarafından haşere ve böceklere karşı ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

Haşerelerle Mücadele Ediliyor

Sırçalı Belediye Başkanı Mustafa Parlak, uygulama kapsamında arı sahiplerinin bulunduğu sokaklarda ilaçlama yapılmadığını belirterek, vatandaşların bu konuda mağdur edilmediğini kaydetti.

Başkan Parlak, “Belediye personelimiz kasabamız genelinde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Arı sahiplerimizin arılarının bulunduğu alanlarda ilaçlama yapılmamaktadır” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Alpaslan Demir