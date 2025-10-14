6-11 Ekim 2025 tarihleri arasında kutlanan Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Boğazlıyan’da “Gençlik Yürüyüşü” gerçekleştirildi.

13 Ekim Pazartesi günü saat 14.00’te düzenlenen etkinliğe, ilçede eğitim gören lise öğrencileri, öğretmenler, okul müdürleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek katıldı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen yürüyüşte öğrenciler, ellerinde Türk bayraklarıyla sporun birleştirici gücüne dikkat çekti. Etkinliğin, gençlerin spora olan ilgisini artırmak, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik etmek ve amatör sporun önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlendiği belirtildi.

Amatör Spor Haftası kapsamında hafta boyunca çeşitli branşlarda yapılacak spor müsabakaları ve etkinliklerle Boğazlıyan’da spor dolu günlerin yaşanacağı bildirildi.