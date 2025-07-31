Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, 3 Ağustos Cumartesi günü ilçede gerçekleştirilecek Gezen Sinema etkinliği kapsamında tüm vatandaşları ücretsiz sinema gösterimlerine davet etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Sanat İçin Yola Çık Kültür ve Sanat Derneği iş birliğinde hayata geçirilen proje kapsamında, klimalı ve 90 kişilik kapasiteye sahip mobil sinema salonu Boğazlıyan’a geliyor. Sinema tırında gün boyunca farklı yaş gruplarına yönelik ücretsiz film gösterimleri yapılacak.

Boğazlıyan’ın kültürel hayatını canlandıracak projeleri desteklediklerini belirten Başkan Coşar, “Gezen Sinema projesiyle özellikle çocuklarımızın sanat ve sinema ile buluşması bizler için büyük önem taşıyor. İlçemizde ilk kez düzenlenecek bu etkinlik, hemşehrilerimize farklı bir deneyim sunacak” dedi.

Başkan Coşar, toplumun her kesimini bir araya getiren sinema etkinliğinin sosyal ve kültürel açıdan ilçeye önemli katkılar sağlayacağını vurgulayarak, “Tüm hemşehrilerimizi bu anlamlı ve güzel etkinliğe davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

3 Ağustos’ta ilçe merkezinde kurulacak sinema tırında, gün boyu ailelerin birlikte izleyebileceği çeşitli filmler gösterilecek. Boğazlıyanlılar, açık havada değil, klimalı ve konforlu bir salonda sinema keyfi yaşayacak.