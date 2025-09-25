Serginin açılışına Boğazlıyan Kaymakamı Aydın Yanık, Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Sergide, Gürsel Ertürk’ün farklı dönemlerde yaptığı doğa, kültür ve insan temalı tablolar sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Katılımcılar eserleri tek tek incelerken, sanatçı Ertürk de tabloların hikâyelerini anlattı.

Kaymakam Aydın Yanık, sergiyi gezdikten sonra yaptığı değerlendirmede, Boğazlıyan’da kültür ve sanata yönelik etkinliklerin önemine dikkat çekerek, bu tür çalışmaların gençlere ilham verdiğini söyledi.

Belediye Başkanı Gökhan Coşar ise ilçede sanata her zaman destek olacaklarını ifade ederek, Gürsel Ertürk’e teşekkür etti.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, serginin gezilmesinin ardından toplu fotoğraf çekimiyle tamamlandı.