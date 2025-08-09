Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, törende yaptığı konuşmada, ilçede dini ve sosyal alanlardaki hizmetleri artırmaya devam ettiklerini belirtti.



Coşar, açılışın yanı sıra, ilçeye kazandırılacak üçüncü cami ve Kur’an Kursu ile çocuklar için planlanan park alanının temelini attıklarını ifade ederek, “Hayırseverlerimizin kıymetli destekleriyle 2’ncisini hayata geçirdiğimiz Elif Cami’mizi ibadete açtık. Ayrıca, 3’üncüsünü yapacağımız Yeni Cami ve Kur’an Kursu inşaatımız ile park alanımızın temelini attık” dedi.

Eserlerin ilçeye hayırlı olmasını dileyen Coşar, şunları kaydetti: “Emeği geçen ve katkı sunan tüm hayırseverlerimize, açılış ile temel atma programımıza katılan Necmettin Nursaçan hocamıza ve misafirlerimize teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı olsun.”