Boğazlıyan Sosyal Hizmet Merkezi ekipleri mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti. Ekipler Çayıralan ve Çandır ilçelerindeki köylerde kapsamlı ziyaretler gerçekleştirildi.

Boğazlıyan Sosyal Hizmet Merkezi, Çayıralan ilçesi Aşağıyahyasaray, Elçi, Kaletepe ve Külekçi köyleri ile Çandır ilçesi Büyükkışla köyü kırsalında bulunan mevsimlik tarım işçilerine yönelik kapsamlı ziyaretler gerçekleştirdi.

Sosyal Hizmet Merkezi ekipleri, tarım işçilerinin yaşam koşullarını ve ihtiyaçlarını yerinde değerlendirmek amacıyla bu ziyaretleri düzenledi.

Ziyaretlerde, işçilerin sağlık, eğitim ve sosyal destek ihtiyaçları gibi konularda bilgi toplandı ve gerekli yardımların sağlanması için gerekli adımlar atıldı.

Boğazlıyan Sosyal Hizmet Merkezi yetkilileri, tarım işçilerinin yaşam standartlarını artırmayı hedeflediklerini belirtti.