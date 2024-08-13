Boğazlıyan Sosyal Hizmet Merkezi ekipleri mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti. Ekipler Çayıralan ve Çandır ilçelerindeki köylerde kapsamlı ziyaretler gerçekleştirildi.

Tarım Işçilerine Destek Ziyareti5

Boğazlıyan Sosyal Hizmet Merkezi, Çayıralan ilçesi Aşağıyahyasaray, Elçi, Kaletepe ve Külekçi köyleri ile Çandır ilçesi Büyükkışla köyü kırsalında bulunan mevsimlik tarım işçilerine yönelik kapsamlı ziyaretler gerçekleştirdi.

Tarım Işçilerine Destek Ziyareti2

Sosyal Hizmet Merkezi ekipleri, tarım işçilerinin yaşam koşullarını ve ihtiyaçlarını yerinde değerlendirmek amacıyla bu ziyaretleri düzenledi.

Tarım Işçilerine Destek Ziyareti3

Heyette Akdağlı bir isim! Heyette Akdağlı bir isim!

Ziyaretlerde, işçilerin sağlık, eğitim ve sosyal destek ihtiyaçları gibi konularda bilgi toplandı ve gerekli yardımların sağlanması için gerekli adımlar atıldı.

Boğazlıyan Sosyal Hizmet Merkezi yetkilileri, tarım işçilerinin yaşam standartlarını artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi