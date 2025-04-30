Boğazlıyan Belediyesi tarafından ilçenin önemli sosyal yaşam alanlarından biri olan Ali İhsan Kadıoğlu Parkı’nda başlatılan yenileme ve çevre düzenleme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, parkın ilçedeki her yaştan vatandaşın uğrak noktalarından biri olduğunu belirtti.

Parkta yapılan düzenlemelerin daha modern, estetik ve işlevsel bir yapıya kavuşmayı hedeflediğini ifade eden Coşar, “Hemşehrilerimizin keyifle vakit geçirdiği Ali İhsan Kadıoğlu Parkı’nda çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Amacımız, çocukların güvenle oynayabileceği, gençlerin ve ailelerin huzur içinde vakit geçirebileceği bir alanı ilçemize kazandırmaktır” dedi.

Başkan Coşar, Boğazlıyan halkının talepleri doğrultusunda ilçeye değer katacak sosyal alanların artırılmasına yönelik projelerin süreceğini ifade ederek, “Hedefimiz, hemşehrilerimizin yaşam kalitesini yükseltmek ve Boğazlıyan’ı daha yaşanabilir bir kent haline getirmektir” diye konuştu.

Devam eden çalışmalar kapsamında parkta çocuk oyun grupları, yürüyüş yolları, oturma alanları ve peyzaj düzenlemelerinin yenilendiği belirtilirken, vatandaşların dinlenip vakit geçirebileceği yeni sosyal donatı alanlarının da projeye dahil edildiği kaydedildi.