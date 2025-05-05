Yapalak Köyü Muhtarı Sinan Toklucu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen buluşmada, tarım sektörüne dair görüş alışverişinde bulunuldu, sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi.

Etkinlik kapsamında yöresel halk oyunları oynandı, halaylar çekildi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada çiftçilerle dayanışma vurgusu yapıldı.

“OMUZ OMUZA ÜRETMEYE DEVAM”

Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Akay, çiftçilerle her zaman iç içe olmaya özen gösterdiklerini belirterek, “Bugün burada gönüller bir oldu. Çiftçilerimizle omuz omuza vererek birlikte üretmeye, toprağa umut, geleceğe bereket olmaya devam ediyoruz” dedi.

Toplantıda üretim planlaması, pancar ekimi ve çiftçiye yönelik destekler hakkında da bilgilendirmeler yapıldı.