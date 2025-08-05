Sayımın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, çiftçilere gönderilen SMS’lerde belirtilen tarihler arasında, TÜİK’in internet sitesi üzerinden e-Devlet şifreleriyle giriş yaparak ya da Boğazlıyan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde kurulan sayım ofisine şahsen başvurarak beyanlarını iletmeleri gerektiği bildirildi.

Yetkililer, sayımın yasal bir zorunluluk olduğunu vurgulayarak, beyanların belirtilen sürede verilmemesi halinde idari yaptırımların uygulanabileceğine dikkat çekti.

Genel Tarım Sayımı kapsamında çiftçilerden bitkisel ve hayvansal üretim faaliyetlerine ilişkin şu konularda kapsamlı veriler toplanacak: “Arazi kullanımı. Hayvan varlığı. Alet ve makine durumu. Sulama faaliyetleri. Tarım iş gücü.”

Bu verilerin, tarım sektörünün mevcut yapısını ortaya koymak ve gelecek planlamalar için sağlam bir veri altyapısı oluşturmak açısından büyük önem taşıdığı kaydedildi.

Boğazlıyan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, tüm çiftçilerin sayım sürecine zamanında ve eksiksiz katılım göstermesinin önemine işaret ederek, şu çağrıda bulundu: “Tarım sektörünün gelişimi ve planlaması için yapılan bu kapsamlı çalışmaya tüm çiftçilerimizin destek vermesi büyük önem taşımaktadır. İlimizde tarımsal üretimin geleceğini birlikte şekillendireceğimiz bu sayım sürecine tüm çiftçilerimizi katılmaya davet ediyoruz.”