Kayseri Şeker tarafından yapılan 'Çiftçi Buluşmaları' etkinliği Ovakent beldesinde ikamet eden Halit Uçar’ın ev sahipliğinde gerçekleşti.

Halit Uçar’ın tarlasında yapılan etkinliğe Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’ın yanı sıra şube müdürleri ve bölge çiftçileri katılım sağladı.

Hüseyin Akay; “Kayseri Şeker’in başarılı çalışmalarında, geleneksel hale getirdiği çiftçi buluşmalarının büyük katkısı olmuştur. Bu nedenle tarlasında bölge çiftçilerimiz ile bir aradayız. Ovakent beldesinde çiftçilik ile uğraşan Halit Uçar’a ve ailesine hoş sohbetli ev sahipliği için teşekkür ederiz” dedi.

Program sonrası Başkan Akay ve Kayseri Şeker Yöneticileri, Ovakent Belediye Başkanı Tuncay Erdoğan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Akay, “Başkan Erdoğan ve ekip arkadaşlarına çalışmalarında başarılar dileriz” ifadelerini kullandı.