Boğazlıyan Belediyesi, vatandaşların daha temiz bir ortamda yaşaması için mesai mefhumu gözetmeksizin temizlik yaparak, hijyenik ortam sunuyor.

Daha yaşanabilir bir Boğazlıyan için birçok projeyi hayata geçirdiklerine dikkat çeken Belediye Başkanı Gökhan Coşar, vatandaşlara temiz bir çevre sunduklarını belirtti.



İlçe halkına daha iyi ve kaliteli hizmet verdiklerini vurgulayan Başkan Coşar, “İlçemizi, görünümüyle ve havasıyla daha yaşanabilir bir ilçe konumuna getirmek için yoğun gayret sarf ediyoruz. Hemşehrilerim, her şeyin en iyisine layıktır. Bu doğrultuda gecemizi gündüzümüze katarak hizmet ediyoruz.

İlçemizin dört bir yanında hummalı bir şekilde temizlik seferberliğimiz sürüyor. Daha temiz bir çevre ve daha sağlıklı bir toplum için gösterdiğimiz titiz gayreti daha da artırarak sürdürüyoruz. Hemşehrilerimin hayatını daha da kolaylaştırmak ve çevrelerini daha temiz bulabilmeleri için her daim yanlarında ve hizmetindeyiz” diye konuştu.

Büyük bir özveri ile çalıştıklarını belirten Coşar, “Daha temiz, daha güzel ve daha yaşanabilir bir Boğazlıyan için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Bütün çabamız hizmetkarı olduğumuz hemşehrilerimize layık olmaktır” dedi.