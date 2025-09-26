Boğazlıyan İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi, yük taşımacılığı yapan araç ve sürücüler üzerinde denetimlerini sürdürdü.

Araçlar Denetlendi1

Denetimler kapsamında araçların ağırlık kontrolleri, şoförlerin izin verilen çalışma süreleri, arka tampon koruyucu demiri, K Yetki Belgesi, SRC 3-4-5 belgeleri, psikoteknik raporları, kantar fişleri, sevk irsaliyeleri, hız takograf çıktıları ve gabari yüksekliği kontrol edildi.

Jandarma yetkilileri, çalışmalar sırasında araç sürücülerine gerekli uyarıların yapıldığını belirtti. Yapılan denetimlerde 6 kamyon sürücüsünün gabari dışı fazla yük yüklediği tespit edildi. Sürücülere toplamda 101 bin 850 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Muhabir: Yasin Nazım Kayhan