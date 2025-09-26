Boğazlıyan İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi, yük taşımacılığı yapan araç ve sürücüler üzerinde denetimlerini sürdürdü.
Denetimler kapsamında araçların ağırlık kontrolleri, şoförlerin izin verilen çalışma süreleri, arka tampon koruyucu demiri, K Yetki Belgesi, SRC 3-4-5 belgeleri, psikoteknik raporları, kantar fişleri, sevk irsaliyeleri, hız takograf çıktıları ve gabari yüksekliği kontrol edildi.
Jandarma yetkilileri, çalışmalar sırasında araç sürücülerine gerekli uyarıların yapıldığını belirtti. Yapılan denetimlerde 6 kamyon sürücüsünün gabari dışı fazla yük yüklediği tespit edildi. Sürücülere toplamda 101 bin 850 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.