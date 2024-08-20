Boğazlıyan ilçesinde yeni taziye çadırı vatandaşların hizmetine sunuldu.

Boğazlıyan Belediyesi tarafından cenaze hizmetlerinde kullanılmak üzere hizmet veren taziye çadırının 6’ncısı açıldı. Mevcut taziye çadırlarında ise yenileme ve bakım çalışmalarının başladığı bildirildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, “Cenaze hizmetlerinde kullanılmak üzere 6’ncısı olan yeni taziye çadırımızı hizmetinize sunduk; mevcut taziye çadırlarımızda ise yenileme ve bakım çalışmalarımızı başlattık” dedi.