Boğazlıyan’da Ahilik Kutlandı

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Ahilik kültürünün köklü değerlerini yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen Ahilik Haftası kutlamalarına katıldı.

Coşar, etkinlikler kapsamında Necmettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen programlarda yer aldı. Başkan Coşar, emeği ve alın teriyle çalışan tüm esnaf ve sanatkârların Ahilik Haftası’nı kutlayarak, bereketli kazançlar ve hayırlı işler temennisinde bulundu.

Programın düzenlenmesinde emeği geçen ve katkı sunan herkese teşekkür eden Coşar, Ahilik kültürünün toplumsal dayanışma, emek ve dürüstlük değerlerini yaşatmaya devam edeceğini vurguladı.