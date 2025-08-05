Kurs binası çevresindeki ağaçlar, kursiyerlerin ellerinde rengarenk motiflerle süslenerek adeta birer sanat eserine dönüştü.

Kursiyerler, farklı motiflerle işledikleri renkli iplerle ağaç gövdelerini dikkatle süsledi. Ortaya çıkan görsel şölen, bölge sakinlerinin beğenisini kazanırken Boğazlıyan’a estetik ve sanatsal bir dokunuş kazandırdı.

Ağaçların renkli motiflerle bezenmiş hali, ilçede yaşayanlar tarafından büyük ilgi görüyor. Bölge halkı, bu sanatsal çalışmayı görmek için sık sık kurs binası çevresine geliyor ve ağaçlara hayran kalıyor.

Boğazlıyan Halk Eğitim Merkezi yetkilileri, bu tür projelerin ilçenin kültürel ve estetik gelişimine önemli katkılar sağladığını belirtti. Doğaya duyulan saygının ve el emeğinin birleştiği bu çalışmaların, toplumsal farkındalığı artırdığı ifade edildi.