Boğazlıyan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, 23 Nisan’da dolayısıyla temsili makamını çocuklara devretti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Boğazlıyan Şehit Seyit Yalçın Ortaokulu öğrencileri Onur Özkoçak ve Fatma Zehra Mat, Boğazlıyan İlçe Millî Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek’in makamına temsili olarak oturdu.

Temsili devir teslim töreninde öğrenciler, İlçe Millî Eğitim Müdürü Şimşek’in koltuğuna geçerek eğitimle ilgili düşüncelerini paylaştı.

Şimşek, öğrencilerin bayramını kutlayarak kendilerine çeşitli hediyeler takdim etti.

Etkinlik, çocukların özgüvenini pekiştirmenin yanı sıra, geleceğe dair umutları da güçlendirdi.