İlçe vatandaşına hayırlı olmasını dileyen Belediye Başkanı Gökhan Coşar, yatırım yapmaya devam ettiklerini kaydetti.

Başkan Coşar konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “İnşa edeceğimiz 12 dersliğe sahip yeni ilkokul binasının temelini attık. Bugüne kadar kazandırdığımız eser ve hizmetlerin üzerine çıkılarak Türkiye Yüzyılı’nda da hedeflerimize ve yatırımlarımıza devam ediyoruz! Yarınlarımızın aydınlık yüzü çocuklarımızın geleceğine yönelik yatırımlarımızı artırarak, büyük katkılar sunuyoruz. İnşallah bu alanda birçok eseri ilçemize kazandıracağız. Öğretmenlerimize, öğrencilerimize, eğitim camiamıza ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu. Alpaslan Demir