Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, ilçeye kazandırılacak İlçe Emniyet Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası için çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

“Kamu yatırımları girişimlerimiz ve takiplerimiz sayesinde bir bir hayata geçiyor!” diyen Belediye Başkanı Gökhan Coşar, konu ile ilgili açıklamada bulundu.

Başkan Gökhan Coşar açıklamasında, “Kamu yatırımları girişimlerimiz ve takiplerimiz sayesinde bir bir hayata geçiyor! Pazar yeri yanında inşası süren İlçe Emniyet Müdürlüğü Yeni Hizmet Binamızda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Hemşehrilerimize en verimli, en etkin ve en yüksek standartlı hizmetlerin sunulabilmesi için girişimlerimize, projelerimize, yatırımlarımıza ve istişarelerimize güçlü bir şekilde devam edeceğiz” dedi.