Boğazlıyan İtfaiye Amirliğine, itfaiye hizmet binası ve araç garaj yeri inşa ediliyor.

Yapılan çalışmaları takip eden Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, itfaiye hizmet binası ve araç garaj yeri inşası sırasında yetkililerden bilgi aldı.

İlçe Belediye Başkanı Gökhan Coşar, ilçeye modern bir itfaiye hizmet binası ve araç garaj yeri inşa edildiğini söyleyerek açıklamada bulundu.

İlçeye hayırlın olması temennisiyle açıklama yapan Başkan Coşar, “Her geçen gün araç filomuzu daha da güçlendirdiğimiz İtfaiye Amirliğimize yeni bir kurumsal kimlik kazandırıyoruz. Bu sayede, ilçemize modern bir itfaiye hizmet binası ve araç garaj yeri inşa ediyoruz. Hayırlı olsun” şeklinde konuştu. Ahmet Ayverdi