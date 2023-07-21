“Yaşlı Bakımevi” projesinde başlayan çalışmaları yerinde inceleyen Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, projenin baş tacı büyükler için hayata geçirildiğini söyledi.
İnceleme sonrasında açıklamada bulunan Başkan Coşar, “Başımızın tacı büyüklerimiz için hayata geçireceğimiz Yaşlı Bakımevi projemizin yapım işi çalışmalarımıza başladık. İlçemizi yarınlara taşıyacak projelerimizle ve eserlerimizle yolumuza devam ediyoruz. Rabbim kıymetli büyüklerimize sıhhatli ömürler versin. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. Melike Aslı Arslan