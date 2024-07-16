Boğazlıyan Belediyesi tarafından son yayınlanan kararname ile tayini çıkan Kaymakam Ali Serttaş için veda programı düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile tayini çıkan Kaymakam Ali Serttaş için Boğazlıyan Belediyesi ev sahipliğinde veda programı düzenlendi. Veda programına Kaymakam Ali Serttaş, Belediye Başkanı Gökhan Coşar, kurum amirleri ve ilçe protokolü katıldı.

Gerçekleştirilen veda yemeğinde Belediye Başkanı Gökhan Coşar, ilçeden ayrılacak olan Kaymakam Serttaş’a, vatandaşların huzuru ve daha müreffeh bir yaşam sürmeleri için yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, yeni görev yerlerinde başarılar diledi.