Boğazlıyan Oğulcuk Barajı Sulaması'nda çalışmalar devam ediyor.

Yozgat'ta fahiş fiyat denetimi Yozgat'ta fahiş fiyat denetimi

Oğulcuk’ta Çalışmalar Devam Ediyor5

Boğazlıyan’da bulunan Oğulcuk Barajı Sulaması'nda yürütülen çalışmalar hızla devam ediyor.

Oğulcuk’ta Çalışmalar Devam Ediyor2

Devlet Su İşleri Kayseri Bölge Müdürü Bölge Müdürü Rahmi Şahin ve Bölge Müdür Yardımcısı Serkan Kaman, projeyi yerinde inceledi.

Oğulcuk’ta Çalışmalar Devam Ediyor4

Baraj çalışması tamamlandığında, Oğulcuk Barajı Sulaması'nın 18 bin 720 dekar zirai arazinin modern borulu sistemle sulanmasını sağlayacağı bildirildi. Bu gelişme, bölgedeki tarım faaliyetlerinin verimliliğini artırmayı hedefliyor.

Muhabir: Alpaslan Demir