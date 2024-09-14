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Baraj çalışması tamamlandığında, Oğulcuk Barajı Sulaması'nın 18 bin 720 dekar zirai arazinin modern borulu sistemle sulanmasını sağlayacağı bildirildi. Bu gelişme, bölgedeki tarım faaliyetlerinin verimliliğini artırmayı hedefliyor.

Devlet Su İşleri Kayseri Bölge Müdürü Bölge Müdürü Rahmi Şahin ve Bölge Müdür Yardımcısı Serkan Kaman, projeyi yerinde inceledi.

Boğazlıyan’da bulunan Oğulcuk Barajı Sulaması'nda yürütülen çalışmalar hızla devam ediyor.

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