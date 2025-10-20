Başkan Coşar, yaptığı açıklamada, göreve geldikleri günden bu yana vatandaş odaklı belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek, “Boğazlıyan sevdasıyla attığımız her adımda, memleketimize değer katmayı sürdürüyoruz” dedi.

İlçede alt ve üstyapıdan sosyal alanlara, çevre düzenlemesinden kültürel çalışmalara kadar birçok projeyi hayata geçirdiklerini aktaran Coşar, “Boğazlıyan için hazırladığımız her projede hemşehrilerimizin görüş ve katkıları bizim için çok kıymetli. Hep birlikte daha güçlü bir Boğazlıyan inşa ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Coşar, belediye hizmetlerinde sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla hareket ettiklerine işaret ederek, “Hedefimiz, altyapısı sağlam, çevresi temiz, sosyal yaşamı canlı, kültürel dokusu korunan bir Boğazlıyan oluşturmak. Her geçen gün gelişen ve güzelleşen bir Boğazlıyan için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.