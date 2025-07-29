Boğazlıyan’a bağlı Başhoroz Köyü Muhtarı Mustafa Çakmak, düğünlerde silah atılmasının tehlikelerine karşı uyarıda bulundu.

Başhoroz Köyü Muhtarı Mustafa Çakmak, düğünlerde, kutlamalarda ve benzeri etkinliklerde sorumsuzca silah atılmasının yarattığı tehlikelere dikkat çekerek, vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı.

Muhtar Çakmak, “Mutluluğunuza gölge düşürmeyin. Sorumsuzca davranıp silah atarak kimsenin hayatını karartmayın” diyerek, bu tür davranışların insan onuruna yakışmadığını vurguladı.

Polis ve jandarma ekiplerinin, düğün ve kutlamalarda güvenliği tehlikeye atan kişilere karşı özel takip ve denetim uyguladığını belirten Çakmak, vatandaşlardan çevrelerinde benzeri olaylara tanık olduklarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmelerini istedi.