Yozgat Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı motorlu jandarma ekipleri, Yozgat-Boğazlıyan il yolu Topçu Göleti mevkisinde trafik güvenliğini sağlamak ve olası kazaları önlemek amacıyla araçları durdurarak sürücü ve yolcuları denetledi.

Sürücülere Uyarılar Yapıldı

Denetimlerde sürücülere seyir halinde cep telefonu kullanmamaları, emniyet kemeri takmanın önemi, arka koltukta yolcuların da kemer kullanması gerektiği hatırlatıldı. Ayrıca hız kuralları, takip mesafesi, geçiş kuralları ve takograf kontrolleri yapılarak genel trafik kuralları konusunda bilgilendirme yapıldı.

78 Araç, 108 Kişi Sorgulandı

Uygulama kapsamında toplam 78 araç ve 108 kişi sorgulandı. Denetimlerin trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla devam edeceği bildirildi.