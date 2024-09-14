Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, Toplum Destekli Kolluk Faaliyeti kapsamında Boğazlıyan ve köylerinde vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi.
Evden hırsızlık olaylarına karşı alınabilecek önlemler hakkında vatandaşları bilgilendiren jandarma ekipleri, evlere güvenlik kamerası taktırılmasının önemine vurgu yaptı.
Faaliyet sırasında, vatandaşlara can ve mal güvenliklerini sağlamak amacıyla hırsızlık suçlarına karışan şahısların yakalanması konusunda kararlı çalışmalar yürütüldüğü belirtildi. Ayrıca, acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'nden destek alabilecekleri konusunda uyarılar yapıldı.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların güvenliğini sağlama amacıyla bilgilendirme ve önleyici faaliyetlerini azim ve kararlılıkla sürdüreceğini duyurdu.