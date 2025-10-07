Jandarma ekipleri tarafından Boğazlıyan ve Kadışehri’nde okul çevresinde denetim gerçekleştirildi.

Boğazlıyan İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Yenipazar İlkokulu ve Yenipazar Ortaokulu ile Kadışehri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Halıköy Beldesi’ndeki İlk ve Ortaokul çevresinde denetim gerçekleştirdi.

Okul servisleri ve çevrede şüpheli hareket gösteren kişi ve araçların kimlik kontrolleri yapılırken, herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığı bildirildi.