Jandarma ekipleri tarafından Boğazlıyan ve Kadışehri’nde okul çevresinde denetim gerçekleştirildi.

Okul Çevresinde Denetim

Akdağmadeni'nde çakır kuşu tedaviye alındı
Akdağmadeni'nde çakır kuşu tedaviye alındı
İçeriği Görüntüle

Boğazlıyan İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Yenipazar İlkokulu ve Yenipazar Ortaokulu ile Kadışehri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Halıköy Beldesi’ndeki İlk ve Ortaokul çevresinde denetim gerçekleştirdi.

Okul Çevresinde Denetim1

Okul servisleri ve çevrede şüpheli hareket gösteren kişi ve araçların kimlik kontrolleri yapılırken, herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığı bildirildi.

Muhabir: Selma Şahin