Boğazlıyan ve Çekerek İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma ekipleri, 3-9 Mayıs Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında öğrencilere yönelik trafik eğitimi semineri düzenledi.

Boğazlıyan Aşağısarıkaya İlkokulu Ortaokulu ve Çekerek Özükavak İlkokulu ve Ortaokulu’nda gerçekleştirilen seminerlerde, öğrencilere trafik güvenliği ve kuralları konusunda bilgilendirme yapıldı.

Seminerde, öğrencilere şu konularda bilgi verildi: “Trafik Güvenliği: Yollarda dikkat edilmesi gereken temel kurallar. Trafik Kuralları: Yayalar ve sürücüler için uyulması gereken kurallar. Okul Servis Araçları: Güvenli kullanım ve iniş-biniş kuralları. Emniyet Kemeri Kullanımı: Can güvenliği açısından önemi. Yaya ve Okul Geçitleri: Güvenli geçişin sağlanması.”

Jandarma ekipleri, etkinlik süresince trafik kurallarının günlük yaşamda nasıl uygulanacağına ilişkin örnekler vererek, öğrencilerin kuralları eğlenceli ve öğretici bir şekilde öğrenmelerini sağladı.