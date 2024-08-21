Boğazlıyan ilçesinde vatandaşa daha iyi hizmet sunmak amacıyla belediye tarafından Ek Hizmet Binası yapılıyor.

Boğazlıyan Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü için Ek Hizmet Binası yapılarak vatandaşa daha donanımlı, etkin ve hızlı hizmet vermek amaçlanıyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, “Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğümüze yeni bir vizyon getirmek ve geniş bir yelpazede hizmet sunmak için belediyemize yeni bir Ek Hizmet Binası daha kazandırıyoruz. Yeni hizmet binamızda hemşehrilerimize daha donanımlı, etkin ve hızlı hizmet vermeyi amaçlıyoruz. Hayırlı olsun” dedi.