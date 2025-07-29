Program çerçevesinde futbol okuluna katılan öğrencilere formaları, Ülkü Ocakları Boğazlıyan İlçe Başkanı Mustafa Dilek’in katılımıyla düzenlenen törenle teslim edildi.

Gençlerle bir araya gelen Dilek, spora ve gençliğe verilen önemi vurgulayarak, “Ülkü Ocakları olarak sadece ideolojik anlamda değil; bilim, eğitim, teknoloji ve spor gibi her alanda donanımlı bir Türk gençliği yetiştirmek adına var gücümüzle çalışıyoruz. Gençliğimiz bizim geleceğimizdir” dedi.

Boğazlıyan’daki gençlerin hem fiziksel hem de karakter gelişimlerini hedefleyen programın, önümüzdeki yıllarda daha geniş katılımla sürdürülmesi planlanıyor.