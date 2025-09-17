Boğazlıyan Ticaret Borsası, sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde her yıl geleneksel hale getirdiği eğitim ve kırtasiye yardımlarını bu yıl da sürdürdü.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) destekleri ve Borsa’nın koordinesiyle hazırlanan yardım çekleri, ilçede öğrenim gören 200 öğrenciye ulaştırılmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek’e teslim edildi.

Boğazlıyan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Harun Halıcı, yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitimine katkı sunmaya devam edeceğiz. Onların daha iyi şartlarda eğitim görmesi hepimizin ortak sorumluluğu.”

Halıcı, önümüzdeki yıllarda da bu desteklerin artarak süreceğini belirtti.