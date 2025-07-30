Boğazlıyan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2025 yılı Üretimi Geliştirme Destekleri kapsamında çiftçilere yönelik önemli bir çağrıda bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamada, Sertifikalı Tohum ve Fidan Kullanım Desteği başvuruları devam ediyor.

Destekten yararlanmak isteyen üreticilerin, sertifikalı tohum veya fidan faturalarıyla birlikte bağlı bulundukları İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurmaları gerektiği belirtildi. Açıklamada, destek programının amacının tarımsal üretimde kaliteyi artırmak, verimliliği yükseltmek ve sürdürülebilir tarımı teşvik etmek olduğu vurgulandı.

Çiftçilere sunulan bu destekle hem tohum ve fidan kalitesi artırılacak hem de üreticilerin ekonomik anlamda desteklenmesi sağlanacak.

Son başvuru tarihi ise 31 Temmuz 2025 olarak açıklandı. İlçe Müdürlüğü, üreticilerin başvuru süresini kaçırmamaları konusunda dikkatli olmalarını istedi.