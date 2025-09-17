Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılında yüksekokula yeni katılan öğrencilerin akademik, idari ve sosyal uyum süreçlerini desteklemek amacıyla oryantasyon programı düzenleyecek.

Oryantasyon programı, 18 Eylül 2025 Perşembe günü saat 10.30’da Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Yüksekokul yönetimi, tüm öğrencilerin programa aktif katılım göstermelerini beklediklerini belirterek, “Yeni eğitim ve öğretim yılında tüm öğrencilerimize verimli ve başarılı bir eğitim hayatı diliyoruz.” ifadelerini kullandı.