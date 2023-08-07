Boğazlıyan Meclisi toplandı

Belediye Başkanı Gökhan Coşar başkanlığında toplanan Belediye Meclisinde maddeler konuşuldu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının anışına bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunduktan sonra bir önceki meclis toplantısında maddi hata olmadığından gündem maddelerine geçildi.

TARİFE CETVELİ GÜNCELLENDİ

Tarife cetveli güncellenmesi konulu ek önerge meclise sunularak ek madde olarak kabul edildi.

Tarife cetveli güncellenmesi Özel Kalem Müdürlüğünü ek önergesi gereğince; 1 Ağustos 2023 tarihinden itibaren sıfır sayaç 3 bin lira, sayaç değişimi 2 bin lira, pil değişimi 250 lira, kart değişimi 150 lira olmasına oy birliği ile karar verildi.

KAMULAŞTIRMA YAPILACAK

Hisseli taşınmazların Belediye marifeti ile hisseden arınması için kamulaştırma konulu ek önerge meclise sunularak ek madde olarak kabul edildi.

Hisseli taşınmazların belediyemiz marifeti ile hisseden arınması için kamulaştırma Özel Kalem Müdürlüğünün Meclise ek maddesi gereğince; İlçe Çarşı Mahallesi 1218 ada 1 parsel 1218 ada 2 parsel 1218 ada 3 parsel 1218 ada 4 parsel 1219 ada 2 parsel 1219 ada 3 parsel 1219 ada 4 parsel 1220 ada 2 parsel 1220 ada 3 parsel 1221 ada 2 parsel 1221 ada 3 parsel 1221 ada 4 parsel 1223 ada 2 parsel 1224 ada 1 1225 ada 2 parsel 1225 ada 3 parsel 1225 ada 4 parsel ve Kemaliye Mahallesi 1300 ada 3 parsel hisseli taşınmazlarının belediye marifeti ile hisseden arınması için parsellerin kamulaştırılmasına oy birliği ile karar verildi.

İmar ve İhtisas Komisyonu kararı ise şu şekilde duyuruldu: “Boğazlıyan Çarşı Mahallesi; Ada: 668 Parsel: 9 nolu taşınmazın sahibi olan GY Proje Mimarlık Mühendislik Tasarım İnşaat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından, 26 Temmuz 2023 tarih ve 1900 sayılı verilen dilekçede, imar planı üzerinde, taşınmazın mevcut durumda 'Konut Alanı' olan vasfının, taşınmazın güney cephesinde 'Ticaret + Konut Alanı' olarak değiştirilmesine yönelik uygulama imar planı ve nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Parselin bulunduğu yapı adası ayrık nizam 3 kat, 0.35 1.05 yapılanma koşullu konut adası olarak planlanmış ve adanın güneyinde 14,50 metre genişliğinde araç yolu, doğusunda 7 metre genişliğinde yaya yolu ve kuzey cephesinde ise park alanı ve yaya yolu bulunmaktadır. Mevcut imar planında ayrık nizam 3 kat yapılanma koşullu olarak planlanmış olan konut adasının üzerinde gerçekleştirilecek yapılanmalarda zemin kat kullanımının hem bu ada içinde yaşayacak nüfusa hem de bölgeye hizmet verecek ticaret alanları kullanımları gerçekleştirilmesi amacıyla adanın Boğazlıyan mezarlık alanına bakan güney cephesinde ticaret konut alanı gösterimi yapılmış ve bu cephede yapılacak yapıları zemin kat kullanımlarının ticaret olarak gerçekleştirilmesi de sağlanmıştır. Yapılacak projelendirme çalışmalarında bu bölgede yapılacak yapılar ticaret + konut olarak düzenlenecektir. Ada bütünündeki yapılanma koşulları değiştirilmediğinden ve nüfus artışı gerçekleşmediğinden yeni sosyal ve teknik donatı alanları planlanmamış, mevcut donatı alanlarının yeterli olduğu yönünde değerlendirme yapılmıştır. Yukarıda açıklanan gerekçeler bağlamında hazırlanmış olan İmar Planı Değişikliğinde yapı adasının güney cephesinin ticaret + konut alanı olarak yeniden planlanmış olması nedeniyle sadece uygulama imar planı paftası üzerinde plan değişikliği yapılmamış, nazım imar planı paftası üzerinde de plan değişikliği yapılarak planlar arasındaki bütünlük de sağlanmıştır. İmar Planı değişikliği yapılan bölgede bulunan diğer yapı adalarının yapılanma koşullarında, fonksiyonlarında ve bölgede bulunan diğer yaya ve araç yollarının doğrultularında ve genişliklerinde ise herhangi bir değişiklik yapılmamış, mevcut İmar Planındaki durumları olduğu gibi korunmuştur. Plan değişikliği üzerinde belirtilmeyen bütün hususlarda 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri ile Boğazlıyan Belediyesi uygulama imar planı, plan notları ile nazım imar planı, plan notları geçerli olacaktır. Yukarıdaki gerekçeler bağlamında hazırlanmış olan uygulama imar planı ve nazım imar planı değişikliği önerileri, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b bendine göre incelenip onaylanmış olup, 1 ay süre ile askı ilanının yapılmasına Feramuz Bozoğlu’nun red (Konut alanma ticaret alanının eklenmesinin uygun olmayacağı için) oy çokluğu ile karar verildi.” Melike Aslı Arslan