Boğazlıyan Kaymakamı Aydın Yanık, ilçedeki eğitim kurumlarını ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Kaymakam Yanık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Muharrem Daşan ile birlikte Yenipazar İlkokulu, Yenipazar Ortaokulu ve Aşağısarıkaya İlkokulunu ziyaret etti.

Sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Yanık, derslere katılarak öğrencilerin eğitim ortamlarını yerinde inceledi. Öğrencilerin derse olan ilgisinden memnuniyet duyduğunu belirten Yanık, eğitimde başarıyı artırmak için öğrenci motivasyonunun önemine vurgu yaptı.

Ziyaret programı kapsamında öğretmenlerle de bir araya gelen Kaymakam Yanık, okulların genel durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Eğitim-öğretim faaliyetlerinin başarıyla sürdürülmesi için öğretmenlere özverili gayretlerinden dolayı teşekkür eden Yanık, “Eğitim, geleceğimizin teminatıdır. Bu bilinçle emek veren tüm öğretmenlerimize başarılar diliyorum” dedi.