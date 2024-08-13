Boğazlıyan Kaymakamı Aydın Yanık, kurum ziyaretleri kapsamında Boğazlıyan Bilim Sanat Merkezi’ni (BİLSEM) ziyaret ederek, eğitim ve bilim alanındaki gelişmeleri yerinde inceledi.

Ziyaret sırasında Yanık, BİLSEM’in okul müdürü ile bir araya gelerek, merkezin genel durumu, yürütülen projeler, öğrencilere sunulan imkanlar ve eğitim süreçleri hakkında kapsamlı bilgiler aldı.

Kaymakam Yanık, merkezin eğitim kalitesinin arttırılması ve öğrencilere daha iyi hizmet sunulabilmesi için yapılan çalışmaların önemini vurguladı.

BİLSEM Müdürü, Şerafettin Uçar, okulun çeşitli bölümleri, ders programları ve öğrencilere yönelik özel destekler hakkında bilgiler sunarak, merkezin eğitim vizyonunu ve hedeflerini Kaymakam Yanık ile paylaştı.