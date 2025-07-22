Boğazlıyan Karayolu Yük Taşıma Kooperatifi’nden Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar’a ziyaret.
Boğazlıyan Karayolu Yük Taşıma Kooperatifi Başkanı Yasin Ersoy, önceki dönem Başkanı Köksal Kılıçaslan ve Yönetim Kurulu üyeleri, Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar’ı makamında ziyaret etti.
Ziyarette, Boğazlıyan için kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde çalışmaların devam edeceği vurgulandı.
Başkan Coşar, nazik ziyaretleri nedeniyle kooperatif yönetimine teşekkür etti.
Muhabir: Alpaslan Demir