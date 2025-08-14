Törene, Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Dede, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Birlikte Büyüdükçe İlçemiz Güçleniyor”

Kooperatif Başkanı Yasin Ersoy, törende yaptığı konuşmada, kooperatifin kuruluşundan bu yana bir aile gibi omuz omuza çalıştığını belirterek, “Her adımımızda alın terini, emeği ve samimiyeti temel aldık. Bizler büyüdükçe sadece kooperatifimiz değil, ilçemiz ve bölgemiz de güçleniyor” dedi.

Yeni alınan pancar yükleme makinesinin üreticilerin işlerini kolaylaştıracağını vurgulayan Ersoy, “Bu sadece bir makine değil; üreticimizin emeğine, zamanına ve alın terine duyduğumuz saygının bir göstergesidir. Kayseri Şeker Fabrikası ile el ele vererek üreticimizin emeğini en değerli şekilde değerlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Kooperatifin bugünlere gelmesinde emeği geçen tüm başkanlar, yönetim kurulu üyeleri ve üreticilere teşekkür eden Ersoy, yeni makinenin ilçe ve çiftçilere hayırlı olmasını diledi.

“Üreticinin Yanındayız”

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay da üreticiye verilen desteğin süreceğini ifade ederek, “Birlikte çalışmaya, üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Tören, dualar edilip kurban kesilmesinin ardından sona erdi.