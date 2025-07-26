Boğazlıyan, Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Özler ve Ovakent beldelerinde hayvan hırsızlığı ve dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

Olası suçlara karşı alınabilecek önlemler kapsamında icra edilen devriye faaliyeti sırasında vatandaşlarla birebir görüşen jandarma ekipleri, “Emeğiniz Çalınmasın ve Araştırın, Birikiminizden Olmayın” sloganıyla 25 kişiyi bilgilendirdi.

Devriye sırasında, dikkat edilmesi gereken hususlara dair hazırlanan broşürler de vatandaşlara dağıtıldı.

Jandarma yetkilileri, bu tür bilgilendirme faaliyetlerinin ilerleyen süreçte de aralıklarla sürdürüleceğini bildirdi.