Sürmeli Gaz A.Ş.’nin talep ettiği ve 5 kilometrelik Boğazlıyan-Karakoç arasındaki mesafede kullanılacak boruların 1,6 milyon liralık bedelini yatıran Başkan Coşar, Mahalle Muhtarları Tahir İnci ve Hacı Osman Er ile birlikte çalışmaları yakından takip ederek, “İnşallah kış gelmeden çakmağı çakacak, doğalgazı yakacağız. Karakoç Mahallelerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, bir hayali daha gerçekle buluşturdu. 2007 yılında Boğazlıyan’ın doğalgaza kavuşmasına rağmen 16 yıldır talepleri karşılık bulmayan Aşağı Karakoç ve Yukarı Karakoç Mahallesi, Başkan Gökhan Coşar’ın girişimleri, gayretleri ve destekleriyle doğalgazla buluşuyor.

Göreve seçildiği günden itibaren; bilgi, birikim, tecrübenin yanında, ihlas, samimiyet ve gayretle Boğazlıyan’a onlarca hizmet kazandıran, en büyük hayalim dediği Organize Sanayi Bölgesi’ni Türkiye’de rekor sayılacak günde tamamlayarak Boğazlıyan’ı yatırım üssü haline getiren Belediye Başkanı Gökhan Coşar, 16 yıldır doğalgaz hayali kuran Karakoç Mahallelerini de hizmetle buluşturmanın heyecanını yaşıyor.

Sürmeli Gaz A.Ş. ile defaten görüşme yapan, Karakoç’a doğalgaz ulaşması için 1,6 milyon liralık boru ücretini yatıran Başkan Gökhan Coşar, Mahalle Muhtarları Tahin İnce ve Hacı Osman Er ile birlikte çalışmaları yakından takip ederek yetkililerden bilgi aldı.

Kazı çalışmalarının 10-15 gün içerisinde tamamlanacağını ve abone çalışmalarının başlayacağını müjdeleyen Başkan Coşar, “Karakoç Mahallelerimize ne kadar hizmet etsek azdır. İnşallah yeni dönemde büyük TOKİ temellerini de atarak Karakoç’u parlayan bir yıldız haline getireceğiz” diye konuştu.

Uzun bir süre beklenen özlemi gidermenin sevincini ve mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını ifade eden Başkan Gökhan Coşar, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Hem Aşağı Karakoç, hem de Yukarı Karakoç Mahalle muhtarlarımızla beraber her iki mahallemize giden doğalgaz hattını kontrol etmek, hem de kazı çalışmalarını yürüten arkadaşları ziyaret etmek için buradayız. Ekip arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiye göre kazı çalışmaları Karakoç’a ulaşmış olacak. Bugün de Sürmeli Gaz A.Ş. Bölge Müdürümüz ilçemize gelecek. Karakoç mahallelerimizi ziyaret edip halkımızı bilgilendirecek, akabinde abone çalışmalarına başlanılacak. Ben buradan hem Aşağı Karakoç, hem de Yukarı Karakoç Mahalle Muhtarlarımızın şahsında bütün hemşehrilerimize hayırlı olsun diyorum. Bu çalışmalarımız sonucunda 9 mahallemizde doğalgaz vardı, şimdi bütün mahallelerimiz doğalgaza kavuşmuş olacak. Uzun yıllar beklenen bir özlemdi. Bunu da gidermek bize nasip oldu. Bundan dolayı da muhtarlarımıza ve mahalle halkımıza bana vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ediyorum. 10-15 gün sonra hatlar tamamen çekilip abonelik işlemleri başlamış olacak. Çakmağı çakacak, doğalgazı yakacağız inşallah.

Boğazlıyan Belediyesi olarak 1.6 milyon lira para yatırarak boruları satın aldık. Amacımız hizmet etmek. Hizmet para ile ölçülmez. Biz verdiğimiz paradan ziyade kazandırdığımız hizmet daha önemli diye düşünüyorum. 1,6 milyon lira değil, 10 milyon lirada olsa Karakoç’a feda olsun. Önemli olan bu hizmeti götürmekti. Bundan sonra Karakoç Mahallelerimizin daha çok gelişeceği ve hizmet alacağı kanaatindeyim. Boğazlıyan’da, Kayseri’de, Türkiye’nin değişik illerinde ve hatta yurtdışında olan hemşehrilerimizin Karakoç’a gelip yerleşeceği, yeni inşaatların yapılacağı kanaatindeyim.

Karakoç’a bir de TOKİ Projesi çalışmamız var. Önümüzdeki dönemde büyük bir TOKİ’nin temellerini inşallah yine hep birlikte atmayı düşünüyoruz.”

Yukarı Karakoç Mahallesi Muhtarı Tahir İnci, “Çok şükür, mahallemiz Belediye Başkanımız sayın Gökhan Coşar sayesinde doğalgaza kavuşuyor. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bugünleri de gördük şükürler olsun. Başkanımızın elinden geleni yaptığını biliyoruz. Bizler de kendisine en büyük desteği veriyoruz. Karakoç her şeye layık. Daha fazla hizmet almak için bizler de çalışmalarımızı ve gayretlerimizi sürdüreceğiz. Belediye Başkanımız sayın Gökhan Coşar’a çok teşekkür ediyorum. Mahallemize bir çok hizmeti kazandıran ve kazandıracağına inanan bir insanım. Gökhan Başkanım sağ olduğu sürece, devam dediği sürece biz her zaman yanında olacağız” şeklinde konuştu.

Aşağı Karakoç Mahallesi Muhtarı Hacı Osman Er ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah razı olsun güzel bir çalışma. İnşallah sobadan kurtulacağız. Karakoç Mahallemiz tarihindeki en büyük hizmetlerden birisini Belediye Başkanımız sayın Gökhan Coşar’ın gayretleriyle ve destekleriyle aldı. Durmak yok, Gökhan Başkanımız döneminde yeni hizmetler almaya devam.” Alpaslan Demir