Boğazlıyan Belediyesi ekipleri, İlçe Pazar Yeri’nde daha modern ve düzenli bir pazar alanı oluşturmak amacıyla altyapı, otopark ve çevre düzenleme çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Belediye Başkanı Gökhan Coşar, yürütülen çalışmaların titizlikle sürdüğünü belirterek, hemşehrilere daha kaliteli hizmet sunmayı hedeflediklerini ifade etti.

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, İlçe Pazar Yeri’nde devam eden çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada, “Altyapı, otopark ve çevre düzenleme çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Daha modern ve düzenli bir pazar alanı oluşturmak için tüm ekiplerimizle sahadayız. Hemşehrilerimize daha kaliteli bir hizmet sunmak adına çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz” dedi. Belediye ekiplerinin yoğun mesaisiyle ilerleyen projeyle birlikte, pazar yerinin hem kullanışlılığı hem de görsel estetiği artacak.