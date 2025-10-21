Boğazlıyan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, Erzurum’da mesleki gelişim programına katıldı.

Boğazlıyan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen mesleki gelişim programı kapsamında Erzurum Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü’ne katıldı. Program, okul yöneticilerinin ve eğitim liderlerinin mesleki yeterliliklerini artırmayı amaçlıyor.

Erzurum’da gerçekleştirilen seminerlerde eğitim yönetiminde yenilikçi yaklaşımlar, liderlik, iletişim becerileri, ölçme ve değerlendirme sistemleri ve dijital dönüşüm konularında kapsamlı oturumlar düzenleniyor. Ülke genelinden birçok il ve ilçeden katılımın sağlandığı programda, Müdür Şimşek’in de sunumlar yaparak deneyimlerini paylaştığı öğrenildi.

Eğitim öncesi kısa bir değerlendirme yapan Şimşek, “Eğitim, sürekli gelişen ve yenilenen bir alan. Bizler de bu değişime ayak uydurmak, ilçemize ve öğrencilerimize en güncel bilgi ve yaklaşımlarla hizmet edebilmek için buradayız. Amacımız, Boğazlıyan’da eğitim kalitesini her geçen gün daha yukarılara taşımaktır” dedi.

Program sonunda katılımcılara sertifika takdim edilecek ve edinilen bilgilerin yerel eğitim politikalarına, okul yönetim süreçlerine ve öğretmen gelişim programlarına entegre edilmesi hedefleniyor.