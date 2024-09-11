Merak edilip araştırılan konular arasında Boğazlıyan’ın soyu ve kökeni de yer alıyor. Peki, Boğazlıyan’ın soyu nedir? İşte detaylar:

Boğazlıyan ilçesinin kökeni ve tarihi, birçok kişi tarafından merak edilen bir konudur. İlçenin ismi ve soyu, Dulkadirli Türkmenleri yani Bozokların bir kolu olan Boğazlıyanoğulları Oymağı ile ilişkilidir. Ünlü tarihçi Faruk Sümer’in eserlerine göre, Boğazlıyan, bu oymak tarafından kurulmuştur. İlçenin adı da bu oymaktan gelmektedir ve günümüzde hâlâ Boğazlıyanoğulları varlıklarını sürdürmektedir.

BOZOKLAR VE BAYAT BOYU İLİŞKİSİ

Boğazlıyan’ın kökeni, ağırlıklı olarak Oğuzların Bayat Boyu'na dayanmaktadır. 1402 Ankara Muharebesi'nin ardından, Timur tarafından Orta Anadolu’daki Kara Tatarlar, Orta Asya’ya geri götürülmüş, bu boşalan bölgelere ise Bozok Türkmenleri yerleşmiştir. Boğazlıyan bu süreçte önemli bir yerleşim merkezi haline gelmiştir.

OSMANLI DÖNEMİNDE BOĞAZLIYAN

Osmanlı arşiv kayıtlarına göre, Boğazlıyan 1807 yılında Bozok Sancağı’na bağlı bir ilçe olarak kaydedilmiştir. Enver Ziya Karal’ın eserlerinde, ilçenin o tarihte 2745 nüfusa sahip olduğu belirtilmektedir. 1892 tarihli Salnamelerde ise Boğazlıyan'ın 113 köyü olan büyük bir ilçe olduğu, kaymakamının Osman Efendi olduğu bilgisi yer almaktadır.

MİLLİ ŞEHİT KAYMAKAM KEMAL BEY

Boğazlıyan tarihinden bahsedildiğinde, özellikle Milli Şehit Kaymakam Kemal Bey’in hayatı önemli bir yer tutar. Kaymakam Kemal Bey, Ermeni tehciri sırasında görevli olduğu dönemde yargılanmış ve haksız bir şekilde idama mahkûm edilmiştir. 10 Nisan 1919 tarihinde Beyazıt Meydanı'nda idam edilen Kemal Bey, son sözleri olarak "Yaşasın Millet" demiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, ona "Milli Şehit" unvanını vermiştir.