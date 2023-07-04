Bu yıl eğitim öğretim hayatına başlayacak olan Boğazlıyan Fen Lisesi, yayınlanan tercih kılavuzunda yer aldığı duyuruldu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden erişilebilen Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'na göre, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesinde yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci 3-19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek.

"BOĞAZLIYAN FEN LİSESİ İLE TAÇLANACAK"

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, "2023-2024 yılı eğitim-öğretim dönemi LGS sınav tercihleri kılavuzunda yerini alan Milli Şehit Kaymakam Kemal Bey Fen Lisemiz bizleri gururlandırdı. Gençlerimize hayırlı bir tercih süreci, keyifli bir tatil ve başarılı bir lise hayatı diliyorum" dedi.

Başkan Coşar ayrıca, "Fen Lisesi Boğazlıyan eğitiminde yeni bir miladın başlangıcı niteliğinde olacaktır. Çocuklarımızın geleceği adına, Boğazlıyan ve bölgesine yapılmış en büyük eğitim yatırımından dolayı herkese şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

Coşar, ilçenin ekonomik, sosyal, kültürel ve eğitim alanındaki gelişimine katkı sağlamak amacıyla ellerinden geleni yapacaklarını ve kaliteli eğitim kurumlarını ilçeye kazandırarak eğitim seviyesini yükseltmeyi hedeflediklerini vurguladı.

"HAYIRLI OLSUN BOĞAZLIYAN"

Boğazlıyan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek ise konuyla ilgili olarak, "2023-2024 Eğitim Öğretim döneminde LGS sınavı tercihinde İlçemizde Milli Şehit Kaymakam Kemal Bey Fen Lisemiz Yozgat’ta bulunan Fen Liseleri içerisinde yerini almıştır. Başta Belediye Başkanımız Gökhan Coşar'ın büyük emekleri vardır, çok teşekkür ederiz. Ve aynı zamanda emeği geçen tüm ilgililere de teşekkür eder, saygılarımı sunarım" şeklinde açıklama yaptı.

Boğazlıyan Fen Lisesi'nin tercih kılavuzunda yer alması, ilçe sakinleri tarafından sevinçle karşılandı. Yeni eğitim yılında faaliyete geçecek olan fen lisesinin, Boğazlıyan ve çevresindeki gençlere kaliteli bir eğitim imkanı sunacağı ve bilimsel yeteneklerini geliştirerek güçlü ve erdemli bireyler yetiştireceği belirtiliyor.

Boğazlıyan halkı ve ilçenin eğitim camiası, Boğazlıyan Fen Lisesi'nin tercih kılavuzunda yer almasının sevincini yaşıyor. Yeni fen lisesinin ilçeye katkı sağlaması ve gençlere daha iyi bir eğitim ortamı sunması bekleniyor.

Boğazlıyan Fen Lisesi'nin tercih kılavuzunda yer almasıyla birlikte, veliler ve öğrenciler 3-19 Temmuz tarihleri arasında tercihlerini yapabilecekler. Haber Merkezi