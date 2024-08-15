Bünyesinde Boğazlıyan Şeker’in de bulunduğu Kayseri Şeker'in geleneksel olarak düzenlediği ve Kayseri Şekerspor Kulübü'nün organize ettiği yaz okulları, 12. yılında da başarıyla tamamlandı.

16 Temmuz 2024'te başlayan yaz okulu, 5 hafta boyunca 770 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Kayseri’de 635, Boğazlıyan’da ise 135 öğrenciye Futbol, Güreş, Satranç ve değerler eğitimi gibi alanlarda eğitimler verildi.

Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay yaptığı açıklamada, “Kayseri Şeker'in geleneksel olarak düzenlediği ve Kayseri Şekerspor Kulübü'nün organize ettiği yaz okulları, 12. yılında da başarıyla tamamlandı. 16 Temmuz 2024'te başlayan yaz okulu, 5 hafta boyunca 770 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Kayseri’de 635, Boğazlıyan’da ise 135 öğrenciye Futbol, Güreş, Satranç ve değerler eğitimi gibi alanlarda eğitimler verildi. Bu eğitim sürecinde, çocuklarımız hem sporla hem de etik değerlerle dolu dolu bir yaz okulu programı geçirdiler. Yaz okulu boyunca öğrencilerimize ücretsiz kıyafetler ve servis hizmetleri sağladık. Kayseri Şeker olarak, çocuklarımızın gelişimine katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu tür etkinlikleri devam ettirerek onların yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.