Coşar, yaptığı açıklamada, çocukların hem eğlenip hem öğrenebileceği, bireysel yeteneklerini keşfedebileceği bir ortam hazırladıklarını ifade etti.

"Çocuklarımızın sosyal becerilerini geliştirebilecekleri, özgüven kazanmalarına katkı sağlayacak etkinlikleri önemsiyoruz. Onların geleceğe güvenle adım atabilmeleri için her türlü imkânı sunmaya devam ediyoruz" dedi.

Kreşin, sadece çocukların değil aynı zamanda ailelerin de yükünü hafiflettiğini aktaran Coşar, annelerin iş hayatına katılımını kolaylaştırmayı da hedeflediklerini belirtti.

"Çalışan annelerimizin içi rahat olsun, çocukları emin ellerde. Bizler hem eğitimci kadromuz hem de sağladığımız güvenli ortamla bu sorumluluğu en iyi şekilde yerine getiriyoruz" diye konuştu.

Coşar, Boğazlıyan Belediyesi olarak sosyal belediyeciliğe önem verdiklerini vurgulayarak, "Çocuklarımız için attığımız her adım, geleceğe yapılan bir yatırımdır. Onların sağlıklı, mutlu ve donanımlı bireyler olarak yetişmesi en büyük hedefimizdir" ifadelerini kullandı.