Tahmini Okuma Süresi: dakika

Projenin başlamasıyla birlikte, Boğazlıyan Belediyesi’nin, 7’den 70’e tüm Boğazlıyan halkı için hayata geçirdiği yeni projeler arasında yer alan Yaşlı Bakımevinin inşaatı büyük bir önem taşıyor. Yaşlı Bakımevi, ilçedeki yaşlı ve ihtiyaç sahibi bireylere daha iyi hizmet sunmayı hedefliyor.

“Yaşlı Bakımevi” projesinde çalışmaları yerinde inceleyen Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, projenin yaşlı vatandaşlar için hayata geçirildiğini belirtti.

Projenin baş tacı büyükler için büyük önem taşıdığını ifade eden Başkan Coşar, “Yapımı devam eden projelerimizin en önemlilerinden biri olan Yaşlı Bakımevimizin çalışmalarını bugün yerinde inceledik. Yaşlı Bakımevi Projemiz, ilçemizde yaşlı ve bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın daha iyi koşullarda yaşamlarını sürdürebilecekleri modern ve donanımlı bir tesis olacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte ilçemiz, yaşlılarına yönelik hizmet kalitesini önemli ölçüde artıracak ve sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekle ön plana çıkacak. Projelerimizi hızlandırarak tamamlamak ve hemşehrilerimizin memnuniyetine şahit olmak gayesindeyiz. Başımızın tacı büyüklerimiz için hayata geçireceğimiz Yaşlı Bakımevi projemizin yapım işi çalışmalarımız devam ediyor. İlçemizi yarınlara taşıyacak projelerimizle ve eserlerimizle yolumuza devam ediyoruz. İnşallah bundan sonra da eserlerimizle ve hizmetlerimizle konuşmaya devam edeceğiz. Rabbim kıymetli büyüklerimize sıhhatli ömürler versin. Hayırlı olsun” dedi.