Boğazlıyan Belediyesi’nin 2025 yılı Ağustos ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Gökhan Coşar’ın başkanlığında belediye meclis salonunda yapıldı.
Toplantıya belediye meclis üyeleri tam katılım sağlarken, ilçenin öncelikli ihtiyaçları doğrultusunda altyapıdan sosyal projelere kadar birçok konuda kararlar alındı.
Toplantı sonrası değerlendirmede bulunan Başkan Coşar, “Boğazlıyan’ımıza hizmet etmek adına önemli kararlar aldık. İlçemizin kalkınması ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin artırılması için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.
Toplantıda alınan kararlar ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek projelerin ilçeye ve halka fayda sağlaması temenni edildi.